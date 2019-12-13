انعقاد الاجتماع الأسبوعي بحقل الفيل

عقدت إدارة حقل الفيل النفطي، اجتماعها الأسبوعي، والذي يلتقي فيه مدير الحقل برؤساء ومسؤولي الأقسام للتباحث حول مُستجدات العمل، ومتابعة سير الخُطط التنظيمية الموضوعة مُسبقاً.

ومن أبرز ما تم التناقش حوله خلال الاجتماع، الوضع الأمني بالحقل وإجراءات الصحة والسلامة، ومستوى الخدمات بالحقل كالتموين والنظافة، إضافة إلى الاتصالات والعمليات بمختلف أنشطتها، وكذلك متابعة الشؤون الإدارية وإجراءات المستخدمين.

كما يتضمّن جدول الاجتماع الأسبوعي “وضع ومناقشة الخطط الكفيلة بإنجاز الأعمال المخطط لها الأسبوع القادم”، ومن بينها التحقق من إجراءات السلامة والتنظيم والجودة وقطع الغيار.

يُشار إلى أن حقل الفيل استأنف أعماله منذ يومين بعد توقف لـ6 أيام، نتيجة الإقفال الغير قانوني لأحد الصمامات الواقعة على خط التصدير.

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