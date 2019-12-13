كرموس: إرسال أردوغان قوات تركية إلى ليبيا لا يتعارض مع قرارات مجلس الأمن

ليبيا – أكد عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو المجلس الإستشاري عادل كرموس أن مذكرتي التفاهم التي وقعهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فائز السراج قانونيتين وفقا للاتفاق السياسي والذي أشرفت عليه الأمم المتحدة على حد زعمه.

كرموس وفي تصريحات خاصة لموقع “المختارالعربي” قال إن تصريحات أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا تدخل ضمن تنفيذ بنود المذكرة الأمنية وهي لا تتعارض مع القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن لأنه كان محظور على ليبيا بموجب القر ار 1970 توريد أي أسلحة لها إلا أن القرار 2441 الصادر عن مجلس الأمن سنة 2018 رفع هذا الحظر عن حكومة الوفاق وحث الدول الأعضاء على دعم هذه الحكومة بما يلزم لصد أي اعتداء يقع عليها ومكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على حد زعمه .

وإدعى كرموس إلى أن الدولة التركية تتعامل مع حكومة الوفاق بموجب الشرعية الدولية اذا ما طلبت منها ذلك.

وبشأن عدم مصادقة مجلس النواب الليبي على الاتفاقية مع تركية، قال كرموس :”بما أن ما قامت به الحكومة هو مذكرة تفاهم ولا ترقى إلى كونها اتفاقية فهي غير خاضعه لمصادقة البرلمان وإنما يتم اعتمادها من قبل المجلس الرئاسي فقط”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية