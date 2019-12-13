الخارجية الروسية: الوضع في ليبيا ضمن أجندة الحوار بين روسيا وتركيا

ليبيا – أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن الوضع في ليبيا يقع في قلب الاتصالات الجارية بين روسيا وتركيا وأن الطرفين يبحثان عن نقاط تفاهم حول هذا الموضوع.

غروشكو وي تصريح صحفي نقلته قناة “روسيا اليوم” اليوم الجمعة قال: “نخوض حوارا سياسيا مكثفا شبه يومي حول مواضيع واضحة تماما ومعروفة لدى الجميع، ونناقش جميع القضايا التي نعتبرها ذات أهمية بالنسبة للأمن الإقليمي”.

وتابع: “تقع ليبيا في قلب الاتصالات السياسية كما هو حالنا مع كثير من شركائنا. نبحث عن نقاط تفاهم”.

وأكد الدبلوماسي أن روسيا ترحب بجهود التوسط بين الأطراف الليبي والتي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

نائب وزير الخارجية الروسي إختتم تصريحه بالقول :”ما يجمع بين أناس ذوي الحكمة، هو إدراك أن المشكلة يجب أن يحلها الليبيون أنفسهم، بمشاركة جميع الأطراف الليبية، عن طريق التفاوض”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية