المستشار صالح: ندعم القوات المسلحة في سعيها لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برئيس البرلمان اليوناني كوسانتينس تاسولاس عقب وصوله أمس الخميس للعاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية يقوم بها المستشار صالح لليونان بناءاً على دعوة رسمية وجهها له رئيس البرلمان اليوناني.

رئيس البرلمان اليوناني كوستانتينس تاسولاس أكد بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب تفهم اليونان للأوضاع في ليبيا،مشدداً على أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي.

وأضاف بأن هذا اللقاء يأتي لتحقيق علاقة مثمرة بين الشعبين الليبي واليوناني،مشيراً إلى أن اليونان اطلعت على رسالة مجلس النواب الليبي الموجهة للأمم المتحدة حول مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا،مؤكدا على كل ما جاء فيها من اعتراض على بنودها.

وبدوره،أكد المستشار صالح أنه من شأن هذه الزيارة أن تفتح آفاق التعاون والصداقة والشراكة بين ليبيا واليونان بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين وأن مجلس النواب داعم رئيس ومؤيد للقوات المسلحة في حربها ضد الارهاب وسعيها لتحرير طرابلس من الجماعات الارهابية.

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