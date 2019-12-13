سلامة يبحث مع ممثلي السلك الدبلوماسي لدى ليبيا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية

ليبيا – التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبيه للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز والممثل المقيم منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو ممثلي السلك الدبلوماسي لدى ليبيا اليوم الجمعة في مكتبي البعثة في تونس وطرابلس.

قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أطلعت بحسب المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة الحضور من أعضاء السلك الدبلوماسي على آخر مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية في ليبيا،مشددة على ضرورة العمل لدعم الجهود المبذولة لوقف القتال وإحياء العملية السياسية في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية