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وصول 454 حاوية لميناء بنغازي منها 300 حاوية سيارات من أمريكا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات «إتلانتك نورث» الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 454 حاوية تشمل سلعا ومواد وبضائع مختلفة، وذلك بعد تحسن تدريجي بالأحوال الجوية وسرعة الرياح.

ووفق بيان الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي اليوم، فإن سفينة الحاويات شملت مواد غذائية منوعة ومعدات طبية وقطع غيار سيارات ومعدات إلكترونية و25 حاوية دقيق و9 حاويات أدوية وأكثر من 300 حاوية سيارات استيراد أمريكي..

وأوضح أنه من المقرر دخول باقي السفن الموجودة بمنطقة المخطاف تباعا حسب الأسبقية المتفق عليها من قبل لجنة الإرساء بالميناء.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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