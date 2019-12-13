ضبط شخص ونجله متهمين بتهريب أموال لـ«داعشي» هارب خارج ليبيا

تمكن قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي من ضبط شخصين (الأب ونجله)، لقيامهما بتهريب «أموال كبيرة» خارج ليبيا لشخص «داعشي» هارب، عن طريق شخص ثالث مصري الجنسية، وكذلك حيازتهما لأسلحة وذخائر داخل منزلهما.

ووفق بيان لمديرية أمن بنغازي، وردت معلومات لدى أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي «من أحد المصادر الخاصة» مُفادُها قيام شخصين (الأب وابنه) بتهريب وتحويل أموال بمبالغ كبيرة خارج الدولة الليبية لصالح شخص ثالث مصري الجنسية.

وأضاف البيان أنه عقب التحري وجمع المزيد من المعلومات تبين أن هذا الشخص مصري الجنسية له علاقة بشخص رابع «داعشي» هارب، مضيفا أن الأموال التي يتداولونها هي أموال «الداعشي الهارب».

وتابعت المديرية أن المعلومات التي تم جمعها من قبل تحريات قسم البحث الجنائي بمديرية الأمن، أظهرت أن هناك تحركات مشبوهة في الفترة المسائية المتأخرة عند منزل الشخصين المتحري عنهما، و«يوجد عدة أشخاص يترددون عليهما رفقة نساء بالنقاب، ويقومون بأنزال أكياس ويدخلون بها»، مضيفا أنه «بتأكيد حيازة الشخصين أصحاب المنزل (الأب وابنه) لأسلحة وبإذن من النيابة العامة، تم ضبطهما وتفتيش منزلهما».

وتابعت أنها ضبطت بحوزتهما سلاح نوع «كلاشنكوف» وذخائر ومخازن وكذلك مسدس 9 ملي، «وبالاطلاع على الهاتف المحمول الخاص بالابن وجد به مراسلات صوتية ورسائل تفيد قيامه بتهريب مبالغ مالية كبيرة خارج الدولة الليبية».

وأضاف البيان أن قوات الأمن شاهدت صورا لأسلحة نوع كلاشنكوف قائم بعرضها، وكذلك مشاهدة مقطع مرئي يعرض لتمثال أثري من الآثار المصرية لونه أسود، وبالاستدلال معهم اعترف الأب بعلاقته بالشخص الثالث مصري الجنسية، وذكر ان من يتعامل معه في هذا النشاط هو ابنه، كما اعترف الابن بتعاونه مع الشخص مصري الجنسية في تجميع وتهريب وتحويل الأموال الكبيرة خارج ليبيا، ليتم إحالتهم جميعاً للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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