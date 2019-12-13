الجيش الوطني يوضح بشأن استهداف مواقع عسكرية في مدينة مصراتة.. وتحذيرات شديدة اللهجة

اصدرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بيانا بشأن استهداف مواقع عسكرية في مدينة مصراتة، والتي جرت بعد متابعة دقيقة لمعلومات استخبارية متواترة عن شحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية المتنوعة من عدة منافذ تركية بحرية وجوية إلى المنافذ البحرية والجوية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.

وقال البيان الصادر مساء الجمعة أن القيادة العامة القوات المسلحة العربية الليبية تعلن أنه تم رصد وصول دعم عسكري تركي لمنافذ مدينة مصراتة البحرية والجوية وتم تتبع نقل هذه الشحنات العسكرية من هذه المنافذ الى مواقع تخزينها المختلفة بما فيها الكلية الجوية بمدينة مصراتة التي تم تخزين الطائرات المسيرة TB2 فيها لاستخدامها ضد الجيش الليبي انطلاقاً من مطار مصراتة.

وأضاف البيان “إن هذه ليست ادعاءات بل هي حقائق تأكدت علناً بظهور هذا الدعم العسكري التركي حيث تمكن قوات الجيش الليبي اليوم من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع TB2 في طرابلس كانت قد اقلعت من مطار مصراته، مشيراً إلى أنه قد تم في الفترة السابقة تدمير كل هذه الطائرات قبل ان تعود للظهور مجدداً اليوم، (…) كما تمكن ابطال الجيش الليبي من تدمير عدة مدرعات تركية جديدة من نوع لميس في معركة تحرير طرابلس بواسطة الاسلحة المضادة للدروع.

واكد البيان “على اثر تلك المعلومات والرصد قام سلاح الجو الليبي بإستهداف مواقع تخزين الطائرات المسيرة التركية TB2 بالكلية الجوية العسكرية بمصراته (…) وتم الليلة استهداف هذه الشحنات بمواقع تخزينها وتدميرها بنجاح ودقة عالية وقد نتج عن هذه الاستهدافات انفجارات متتالية واحتراق هناجر الطائرات التركية المسيرة وقد عادت طائرت سلاح الجو لقواعدها سالمة.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها للمجتمع الدولي وللشعب الليبي ولسكان مدينة مصراته انها رصدت أيضاً وصول ونقل وتخزين شحنات عسكرية تركية في مواقع مدنية غير ملائمه لتخزين معدات خطرة من الأسلحة والذخائر والمعدات حيث يتبع بعضها مخازن شركات تجارية مدنية ويقع بعضها قرب المناطق السكنية، ورغم ان القانون الدولي الإنساني يعتبر ان الموقع المدني الذي يستخدم لأغراض عسكرية هدف عسكري مشروع في النزاعات المسلحة، الا ان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية وجهه بعدم استهداف هذه الأهداف الخطرة في الوقت الحالي وذلك حرصاً علي سلامة سكان ومرافق مدينة مصراته علي شرط عاجل هو نقل هذه الشحنات العسكرية التركية الخطرة من مواقع تخزينها الحالية المخالفة للامان والسلامة ولقانون النزاع المسلح بعيداً عن أماكن السكان المدنيين، وإلا فانه سيتم استهدافها دون تردد ودون تأخير بعد هذا الإنذار الأخير والتحذير الصريح وعلى سكان مدينة مصراته الابتعاد عن هذه المواقع الخطرة بسرعة لتجنب استخدامهم من قبل المليشيات كدروع بشرية لحماية مخزون العسكري.

وقال البيان (…) تحذر القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية من مخالفة هذه الشرائع والقوانين ثم الخروج بعد ذلك ببيانات غير مسؤولة وتصريحات مكذوبة باستهداف الجيش الليبي لمرافق مدنية بحتة دون بيان عين الحقيقة بمهنية وحيادية.

ونوه بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية للمجتمع الدولي إلى ان لديها معلومات استخبارية دقيقة جداً عن عمليات شحن جديدة لمعدات عسكرية تركية علي سفن عسكرية ومدنية تركية وغير تركية حيث تم إبحار بعضها من مواني تركيا لمؤاني مصراته وطرابلس والخمس وجاري تحميل بعضها ، وهو ما يعتبر خرق جديد وعلني لقرار حظر الأسلحة إلى ليبيا، وعليه تحذر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية سفن وطائرات الشحن المدنية من نقل المعدات العسكرية التركية إلى جميع منافذ ليبيا وإلا انها سوف تكون هدف مشروع لسلاح الجو الليبي وهو إنذار علني ونهائي.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها مجدداً إلى عدم الزج بمدنية مصراته التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لليبيا لأتون معركة الكرامة، (…) وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية سكان مدينة مصراته رفض تخزين هذه الذخائر قرب أحيائهم السكنية ومطالبة تجار السلاح وقادة المليشيات الإرهابية بإخراج هذه الذخائر الخطرة بعيداً عن تواجد السكان المدنيين المسالمين، وفقا للبيان.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي