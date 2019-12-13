طقس ليبيا: توقعات الحالة الجوية ليومي السبت والأحد.. وعودة الامطار

اصدر خبراء الارصاد تقريرا بشأن حالة الطقس في ليبيا ليومين السبت والأحد حيث تعود الامطار من جديد على عدد من المناطق بعد استقرار نسبي خلال اليومين الماضيين.

ويكون طقس مناطق الشمال الغربي والعاصمة طرابلس حيث تبقى الأجواء صافية إلى قليلة السحب مع تحسن طفيف في درجات الحرارة نهاراً ، بحيث تتراوح ما بين ( 20 – 23 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 16 – 18 ) بالجبل الغربي.

وبحسب التقرير تنشط الرياح الغربية يوم السبت على المناطق الساحلية الممتدة من شرق طرابلس إلى سرت ، وتشمل بني وليد ووادي زمزم ، بينما تكون سرعتها من خفيفة إلى معتدلة على باقي المناطق.

فيما يشهد طقس مناطق الخليج والشمال الشرقي فرصة هطول أمطار متوسطة إلى جيدة يوم السبت على سهل بنغازي ، بينما تكون جيدة إلى غزيرة بالجبل الأخضر وشمال البطنان ، مع خلايا رعدية مصحوبة بحبات البرد الصغير أحياناً.

ونوه التقرير إلى أن بعض السحب الضعيفة تمتد خلال فترة آخر المساء وأول الليل إلى اجدابيا ومناطق الخليج مع أحتمال هطول أمطار خفيفة ، وتبقى الأحتمالية يوم الأحد لهطول أمطار خفيفة بالجبل الأخضر وشمال البطنان.

فيما تكون حركة الرياح يوم السبت جنوبية غربية وشمالية غربية سرعتها من نشطة إلى قوية ( 40 – 60 ) كم/س ، تصل أحياناً إلى ( 80 ) على سهل بنغازي والجبل الأخضر ، تتراجع سرعتها يوم الأحد بحيث تصبح شمالية غربية نشطة.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة ما بين ( 18 – 20 ) درجة مئوية ، تصل إلى ( 22 ) بمناطق الخليج ، بينما تكون ما بين ( 12 – 16 ) بالجبل الأخضر، وفقا للتقرير.

ويسود طقس مناطق الوسط والجنوب اجواءا مستقرة دون تغير على أغلب المناطق ، بينما تنشط الرياح الغربية يوم السبت على مراده والواحات والسرير مما تسبب في إثارة الغبار.

ودرجات الحرارة المتوقعة تتراوح ما بين ( 19 – 23 ) درجة مئوية.

ونبه التقرير من خطر تشكل السيول وجريان بعض الأودية بالجبل الأخضر وشمال البطنان ، والله أعلم.

البحر

فيما تكون حالة البحر ليوم السبت يكون مضطرب على الساحل الغربي، بينما يكون شديد الأضطراب على ساحل الخليج والساحل الشرقي ، بحيث يصل إلى ( 5.5 ) متر على ساحل بنغازي والجبل الأخضر.

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