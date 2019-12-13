سلامة يجتمع مع ممثلي السلك الدبلوماسي لدى ليبيا

تونس-العنوان

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبيه للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز والممثل المقيم، منسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو، اليوم الجمعة، مع ممثلي السلك الدبلوماسي لدى ليبيا اليوم في مكتبي البعثة في تونس وطرابلس.

وأطلعت قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحضور من أعضاء السلك الدبلوماسي على آخر مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

وشددت على ضرورة العمل معا لدعم الجهود المبذولة لوقف القتال وإحياء العملية السياسية في البلاد.