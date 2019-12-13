دلعاب: تحرير الجيش للعاصمة سيكشف 8 سنوات من السلب

قال الخبير الاقتصادي الدكتور بوبكر دلعاب ان تحرير طرابلس من المليشيات التى تعيث فيها منذ ٢٠١١ هو تطهير لمؤسسات الدولة ، وقال دلعاب في حديث لبوابة أفريقيا الإخبارية “ايام و ربما ساعات تفصلنا بعون الله عن إعلان الجيش العربي الليبي لتحرير العاصمة طرابلس و ليبيا عامة من براثن الإرهاب و العصابات الإجرامية التي سيطرت على جميع مفاصل الدولة منذ فبراير 2011م، و قتلهم الليبيين و نهبٍ ثرواتهم باسم الدين و الديمقراطية. ايام و يقتص المظلوم من الظالم ، و ستكتب شهادتهم و سيسألون، و تنكشف الغمة عن ثمان سنوات حكمها هؤلاء المجرمين باسم الدين و الديمقراطية”

وواصل دلعاب” ثمان سنوات من القتل و التهجير و السلب و هدر المال العام و استحلاله و إغراق الدولة في الفساد و تدمير اقتصادها و إغراقها في ديون يصعب سدادها، بل حتى مدخرات الأجيال القادمة و احتياطيات الدولة لم تسلم ونهبت . فالتاريخ لن يغفر لهم قتلهم الأبرياء من رجال الدين و النشطاء السياسيين و أبناء القوات المسلحة الشرفاء و لكل من عارض أجندتهم، فالشعب الليبي لن يغفر لهم هدر ثرواته و التي تقدر بمئات المليارات و نهب احتياطيات الدولة و توريطها في دين عام لا يقل عن 150 مليار دينار، ايام و يعلن تحرير البلاد، و تسترد المؤسسة العسكرية هيبتها و كرامتها”

وأكد دلعاب على ضرورة محاسبة الناهبين واسترجاع ثروة الليبيين من ناهبيها قائلا “و لكن ماذا عن كرامتنا و حقوقنا نحن كشعب؟ إن كرامتنا و حقوقنا لا تسترد إلا باعتقال و محاكمة هؤلاء الشرذمة ( الإخوان و الجهويين) في الداخل و الخارج على ما اقترفوه من جرائم في حقنا و حق الدولة، فالواجب الوطني يحتم علينا تطهير جميع مؤسسات الدولة في الداخل و الخارج من هؤلاء المجرمين ، و مراجعة جميع الاتفاقيات السياسية و الاقتصادية المبرمة و التي ضيعت الدولة و أفقدتها سيادتها الوطنية، كما أن المرحلة القادمة تتطلب من المؤسسة العسكرية وضع خارطة طريق سياسية و اقتصادية و اجتماعية، بحيث ترسم جميع معالم الدولة السياسية و الاقتصادية، و يحدد فيها الجهات التشريعية و التنفيذية و إلغاء كافة الأجسام السياسية الموازية للسلطات التشريعية و التنفيذية, و تمكين السلطات الشرعية من أدارة موارد البلاد الاقتصادية و التي من أهمها المؤسسة النفطية و المصرف المركزي و قطع جميع الموارد المالية التي تغذي الإرهاب في الداخل و الخارج ، هذا بالإضافة إلى إشراف المؤسسة العسكرية على برامج المصالحة الوطنية بين القبائل و المدن الليبية حتى تتمكن الدولة من استكمال مشاريع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المتوقفة منذ عقد من الزمن. حفظ الله ليبيا و حفظ جيشها”

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