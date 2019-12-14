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أهل “بدر” يشيعون أحد أبنائهم المشاركين بمعركة الجيش الوطني

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

شهدت بلدة “بدر” في باطن الجبل تشيع جنازة أحد أعضاء مديرية أمن باطن الجبل “فاتح قيزة” الذي قضى نحبه في إحدى محاور الاشتباكات بطرابلس وهو يقاتل مع قوات الجيش الوطني.

حضر الجنازة أعضاء مديرية أمن باطن الجبل الفقيد بحضور ذويه ورفاقه في المديرية وأقيمت مراسم تشييع رسمية له من قبل أعضاء الأمن بعد صلاة الجنازة عليه وسط حشد كبير من أهالي “بدر”.

ودع أهالي “بدر الصيعان”إبنهم وسط كلمات تأبينية أشار فيها المتحدثون إلى أن “قيزة” قام بواجبه الوطني لمساندة أخوته في الجيش الوطني الذي ” يقاتل في جميع المحاور من أجل تحرير كامل التراب الليبي وفك أسر العاصمة طرابلس من قبضة التشكيلات المسلحة والأرهابيين وبسط الأمن فيها” حسب ما جاء في الكلمات .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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