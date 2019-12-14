اكتشف 10 معلومات عن العزيزية

1) العزيزية مدينة ليبية شهيرة تعتبر حلقة وصل بين الشمال والجنوب اليبيين

2) تبعد 45 كلم جنوب العاصمة طرابلس

3) تعتبر أول عاصمة جمهورية في المغرب الكبير (الجمهورية الطرابلسية)،

4) كانت تعتبر المقر الرئيسي لشعبية الجفارة.

5) يوجد بها ملاعب تم تطويرها بشكل جيد من حيت مستوى العشب ويوجد به مقر نادى السلام سابقاً،

6) بها تل مرتفع يقع اعلاه “ضريح سيدي رمضان سابقاً، تعتبر العزيزية منطقة زراعية حيث تحتوي على أراض زراعية شاسعة تزرع بالقمح والشعير والخضر وبعض الفواكه.

7) تشتهر العزيزية بتسجيل أعلى معدل ارتفاع لدرجة الحرارة بالعالم في الظل، ففي العام 13 سبتمبر 1922 ارتفعت درجة الحرارة إلى 57.7 درجة مئوية.

8) يعود تأسيس العزيزية إلى العثمانيين وتسكنها قبائل ورشفانة ذات الأصول الليبية الصميمة وتعتبر مركزا لها

9 ) في عام 1862 عن سميت بالعزيزية تمجيداً للسلطان عبد العزيز القائم على أمر الأمبراطورية العثمانية حينذاك.

10)تعرضت العزيزية بعد 2011 الى بطش الميلشيات والى النهب والسلب وتشريد سكانها وتهجيرهم وتدمير بنيتها التحتية وتخريب مساكنها من قبل المسلحين

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