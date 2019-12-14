اكتشف 5 معلومات عن منطقة الزهراء

1) الزهراء هي مدينة غربي العزيزية، إلى الشمال منها، وكان يسميها الإيطاليون بـ «بيانكي» وقد عاشوا فيها فترة من الزمن

2) توجد بها أراض زراعية كثيرة وتعد من المدن الهامة التي تسكنها قبيلة ورشفانة،أو قبيلة سبع طبول كما تسمى ، وهي تابعة إداريا لمحافظة الجفرة

3) تتمتع بموقع جغرافي مميز حيث تبعد عن مدينة طرابلس حوالي 40 كم، وتبعد عن مدينة العزيزية حوالي 20 كم،

4) تعد الزهراء مركز خدمات مهمًا للمناطق المجاورة لها مثل: الجليدة والزهراء الشرقية والزهراء الغربية والناصرية والعامرية. وبها مقار إدارية وخدمية،

5) يعقد فيها سوق يوم الأربعاء من كل أسبوع كما توجد بها قرية ترينة المشهورة التي وقعت فيها معركة بين المجاهدين والقوات الإيطالية سنة 1917.

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