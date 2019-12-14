احتجاجات المدن الليبية ضد اتفاقية السراج وتركيا -((صور))

تقرير|218

شهدت مدن ليبية عدة يوم أمس الجمعة مسيرات ووقفات احتجاجية ضد تصريحات الرئيس التركي أردوغان حول عزمه إرسال جنود أتراك إلى ليبيا ، التصريح الذي أعقب توقيع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي مع تركيا اتفاقية لترسيم حدود بحرية غير موجودة واتفاقية دفاع مشترك مع حكومة الوفاق والتي أدانها الليبيون في ثلاث مدن عبر مسيرات ووقفات احتجاجية .

تجمع أهل مدينة تراغن وحكماؤها ومشائخها بعد صلاة الجمعة ومنتسبو المؤسسات المدنية في في المدينة وأصدروا بياناً جاء فيه تجديد تأييدهم للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، رافضين الإتفاقية الأمنية البحرية بين السراج وأردوغان داعين مجلس النواب إلى رفض الإتفاقية وإلغائها كما دعوا الدول العربية والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية والحقوقية لمواجهة “الإستعمار التركي”-حسب البيان- ومساندة الليبيين في بناء دولة المؤسسات.

ودعى المحتجون الإتحاد الأفريقي إلى اتخاد موقف صارم مما اعتبروه ” زحف تركيا تجاه القارة الأفريقية” ودعوا الأمم المتحدة –أيضاً-والمجتمع الدولي إلى مطالبة تركيا باحترام سيادة الشعوب والاتفاقيات الدولية .

كما ظهر أهالي مدينة جالو بمنطقة الواحات وأعضاء المجلس التسييري بها ومنتسبو مؤسسات المجتمع المدني وأعيان قبيلة المجابرة في مسيرة أعقبتها وقفة احتجاجية وإصدار بيان أكدوا فيه دعمهم للجيش الوطني في “حربه على الإرهاب وتحرير طرابلس من الجماعات المسلحة”.. و أشار البيان على رفض أهل جالو ما قام به “السراج” بتوقيع معاهدة مع تركيا في المجالين البحري والأمني.

وشهد ميدان الشهداء في طبرق وقفة حاشدة لأهل المدينة وعموم أهل ربوع منطقة البطنان الذين جاء في بيان وقفتهم إعلانهم الوقوف صفاً واحداً خلف الجيش الوطني ومساندته ودعمه في وجه ما اعتبروه عدواناً تركياً سافراً مبتغاه إرجاع جبروت وظلم ومذابح الدولة العثمانية – حسب وصف البيان.

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