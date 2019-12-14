قوة حماية ترهونة تؤمن المدينة رغم النواقص

تقرير|218

تواصل سرية قوة حماية ترهونة التابعة لآمر قسم البوابات بمديرية أمن ترهونة سير عمل عناصرها ضمن تأمين شامل تشهده المدينة وضواحيها من قبل قوات اللواء التاسع وبالتعاون مع مديرية الأمن وعموم الأجهزة الأمنية.

تؤمن القوة عموم المنطقه والمناطق المجاورة لها مثل الــ 110 ومنطقة المرازيق حيث تعمل السرية ليلاً ونهاراً بنظام 24 ساعة لتأمين المنطقة التي تعد منطقة حيوية وطريق يربط بين ترهونة ومسلاتة والخمس .. ومهمتها العمل على توفير الأمن للمواطنين وحفظ الاستقرار.

ينقص السرية –حسب تصريح آمرها – بعض الاحتياجات مثل السيارات المسلحة وبعض النواقص الأخرى التي يحتاجها رجل الأمن حين تواجده في البوابة.

وتقوم القوة التابعة للجيش الوطني -وحسب الإمكانات المتاحة لها- بضبط أي سيارة مشبوهة أو تلك التي تحمل الزجاج المعتم أو المركبات المستخدمة في تهريب أية مواد ممنوعة ويجرمها القانون، ليتم التعامل معها وفق الاجراءات القانونية بالتعاون مع الغرفة الأمنية ترهونة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني.

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