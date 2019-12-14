السفير القبرصي في روما: التدريبات المشتركة في شرق المتوسط لا تهدف لعسكرة المنطقة

أكد السفير القبرصي في روما ميناس هاجيميشال أن التدريبات العسكرية بين قبرص وفرنسا وإيطاليا ووجود الفرقاطة الإيطالية فيديريكو مارتيننجو في المياه القبرصية، لا تشكل رغبة في “عسكرة” منطقة شرق البحر المتوسط، موضحا أنها تأتي في إطار برامج التعاون الإقليمي القائم بالفعل.

وأضاف السفير القبرصي، في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية، حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع في شرق المتوسط: “مذكرة التفاهم الموقعة في 27 نوفمبر الماضي بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية قد أثارت ردود فعل قوية ليس فقط من جانب سلطات قبرص واليونان ومصر ولكن أيضًا من الاتحاد الأوروبي ومن إيطاليا من قبل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو”.

وتابع الدبلوماسي القبرصي: “المناورات العسكرية البحرية المشتركة ليست موجهة ضد أى دولة ونعارض بالتأكيد أى عسكرة فى المنطقة”.

وأشار الدبلوماسى القبرصى إلى أن “وصول الفرقاطة الإيطالية مارتيننجو إلى ميناء لارنكا القبرصى في 10 ديسمبر والتدريبات البحرية المشتركة تعكس العلاقات الممتازة القائمة بين بلدينا، بما في ذلك في مجال التعاون العسكري، مما يدل أيضًا على اهتمام إيطاليا بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط”.

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