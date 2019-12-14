اخبار ليبيا الان

الملتقى الأول لشباب “ادليم”

تم النشر منذُ 13 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

نظمت رابطة شباب إدليم،الملتقى الأول لشباب إدليم” بعنوان تحاور الأجيال للتغيير والبناء وتحت شعار “جدد فكرك – بادر بالأفضل – لتبني بلدك”.

هدف الملتقى إلى خلق برامج توعوية ونشاطات في مجال التنمية البشرية لشريحة الشباب في بلدة إدليم ، التابعة لبلدية مرزق.

انتظم الملتقى بالتنسيق والتعاون مع عدد من الناشطين والأكاديمين والمتخصصين في العمل المدني والديني والأمني والتنمية البشرية ومع منتسبي فوج إدليم للكشافة والمرشدات بحضور شباب البلدة.

ناقش الملتقى بالعرض والتحليل وتبادل الأفكار عدداً من المحاور المؤثرة في بناء المجتمع وترابطه وتنمية أفراده وإدارة مؤسساته .. وآخر محاور الملتقى كان حول إحياء الجمعية الوطنية الثانية في فزان.

حققت فكرة الملتقى وبرنامجه صدى إيجابياً لدى شباب “إدليم” الذين يأملون في استمرار مثل هكذا ملتقيات لما لها من أثر طيب في تثقيف وتطوير الشباب والرقي بهم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك