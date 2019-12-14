الملتقى الأول لشباب “ادليم”

متابعة|218

نظمت رابطة شباب إدليم،الملتقى الأول لشباب إدليم” بعنوان تحاور الأجيال للتغيير والبناء وتحت شعار “جدد فكرك – بادر بالأفضل – لتبني بلدك”.

هدف الملتقى إلى خلق برامج توعوية ونشاطات في مجال التنمية البشرية لشريحة الشباب في بلدة إدليم ، التابعة لبلدية مرزق.

انتظم الملتقى بالتنسيق والتعاون مع عدد من الناشطين والأكاديمين والمتخصصين في العمل المدني والديني والأمني والتنمية البشرية ومع منتسبي فوج إدليم للكشافة والمرشدات بحضور شباب البلدة.

ناقش الملتقى بالعرض والتحليل وتبادل الأفكار عدداً من المحاور المؤثرة في بناء المجتمع وترابطه وتنمية أفراده وإدارة مؤسساته .. وآخر محاور الملتقى كان حول إحياء الجمعية الوطنية الثانية في فزان.

حققت فكرة الملتقى وبرنامجه صدى إيجابياً لدى شباب “إدليم” الذين يأملون في استمرار مثل هكذا ملتقيات لما لها من أثر طيب في تثقيف وتطوير الشباب والرقي بهم .

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