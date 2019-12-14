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البعثة الأممية تدعو لدعم جهود وقف القتال في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبيه للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز والممثل المقيم، منسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو ممثلي السلك الدبلوماسي لدى ليبيا اليوم في مكتبي البعثة في تونس وطرابلس.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أطلعت الحضور من أعضاء السلك الدبلوماسي على آخر مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، وشددت على ضرورة العمل معا لدعم الجهود المبذولة لوقف القتال وإحياء العملية السياسية في البلاد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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