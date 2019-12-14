«الرقابة على الأغذية» يغلق 3 مطاعم وينذر 4 مقاهٍ خلال 72 ساعة

أغلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عددا من المخابز والمقاهي والمطاعم، وأنذر غيرها، خلال جولات ميدانية لمفتشيه في الجفارة وزليتن والزواية خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ بسبب عدم التقيد بالمواصفات والمعايير القياسية الليبية.

وقال المركز في بيان، إن مفتشيه بالجفارة أنذروا، مخبز النبراس بالغلق؛ بسبب عدم وجود شهادات صحية لبعض عماله، إلى جانب عدم تقيدهم بالزي الرسمي للعمل، وعدم وجود غربال بالمطعم.

وأغلق المركز مطعم حلويات الأمراء بمنطقة رماية بزليتن أول من أمس؛ لسوء نظافته، واستخدامه ألوانا محظورة، وعدم وجود شهادات صحية لبعض عماله، كما أغلق مطعمي الناظر والحلويات في سبها؛ لسوء نظافتهما وعدم توافر الاشتراطات الصحية بهما، إلى جانب وجود حشرات في طاولة العرض.

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وخلال جولة ميدانية لمفتشي المركز في منطقة الزاوية، تبين عدم تقيد بعض الصيدليات بالاشتراطات الصحية والمواصفات والمعايير القياسية المعمول بها، حيث سجل مفتشو المركز بعض المخالفات في تقرير أُحيل لجهاز الحرس البلدي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أغلق المركز، أمس الجمعة، مقهى العمالة الأجنبية في زليتن بالشمع الأحمر؛ لسوء نظافته، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين به، واستخدامه أواني الألمنيوم غير الصحية، إلى جانب سوء مظهره العام.

كما شن مفتشو الحملة خلال اليوم نفسه، حملة تفتيشية على المقاهي في زليتن، أسفرت عن توجيه إنذارات بالغلق لمقاهي الإخلاص للحوم البيضاء، والساحلي، وبلانك للوجبات الخفيفة، والبيت الليبي للوجبات الشعبية؛ بسبب عدم وجود زي موحد للعاملين، وعدم وجود شهادات صحية، واستعمال بعض أواني الألمنيوم غير الصحية.

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