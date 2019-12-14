صبراتة تعلن الإفراج عن محتجزين من مدينة الزاوية

أعلن المجلس البلدي صبراتة الإفراج عن عدد من المحتجزين من مدينة الزاوية ضمن مساعي المجلس البلدي في تحقيق المصالحة وتعزيز السلم الاجتماعي بالمنطقة.

وأوضح المجلس البلدي عبر منشور بالخصوص أن هذه الخطوة جاءت بالتعاون مع مشايخ وأعيان قبائل الصيعان، وباطن الجبل، وذلك بعد مسيرة المفاوضات التي تهدف لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي الذي يحاول بعض ضعفاء النفوس تمزيقه بزرع الإشاعات وضرب المدن بعضها ببعض حسبما ذكر المجلس.

وتركزت الاجتماعات حول التصدي لكل المغرضين الذين يحاولون ضرب أهالي المدن المجاورة ببعضها واستغلال مثل هذه الصرعات لمصالحهم السياسية، والعمل على تعزيز النوايا الحسنة بين المدن المتجاورة و إخلاء سبيل المحتجزين من المدينتين.

وقام عميد بلدية صبراتة بتوجيه الشكر لكل من مد يد العون في تفعيل مثل هذه الحوارات التي تهدف لتحقيق هدف السلم المجتمعي، وتعزيز ثقافة السلام والمصالحة بين كافة أفراد المجتمع.

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