لوجود مخالفات..إغلاق شركة “الهندسة الطبية” في بنغازي

أخبار ليبيا24

أغلقت اللجنة المُكلفة من قبل رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بالتعاون مع لجنة المكلفة من وزارة الصحة تشاركية الهندسة الطبية لبيع المواد والأجهزة للمختبرات داخل بنغازي.

وأوضح مكتب الإعلام في اللجنة أن هذه الشركة تمتهن هذا العمل دون إذن مزاولة من الجهات المختصة وتحمل تصريح لبيع الأدوات المكتبية والكماليات الطبية فقط ومنتهي الصلاحية.

وأضاف مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية أن الشركة تقوم ببيع معدات وأدوات خاصة بالتحاليل مايعد مخالفة.

وذكر المكتب أن المخالفات المرصودة وجود مواد وأدوات وأجهزة منتهية الصلاحية منذ أكثر من (5) أعوام تُباع للمختبرات تستخدم في التحاليل اليومية ومن أهمها إبر تُستعمل بطريقة مباشرة في سحب عينات الدم من المواطنين وكواشف منتهية الصلاحية.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن هذا الأمر يُشكل خطرًا كبير على صحة المواطن لعدم وجوب استعمالها بعد نفاذ صلاحية إنتاجها.

وأكد مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية أنه تم ضبط العاملين وإغلاق الشركة وإحالة القضية لجهات الاختصاص .

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