كونتي: ايطاليا لا تقبل مذكرتي تركيا والسراج التي تكشف عن موقف خاطئ تماماً

ليبيا – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه سيستمع الآن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي التقاه في لندن خلال قمة ناتو، بشأن المذكرتين الموقّعتين من قبل حكومة فائز السراج مع تركيا غير المقبولتين بالنسبة لإيطاليا.

كونتي أشار في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المجلس الأوروبي في بروكسل أمس الجمعة وفقاً لوكالة “آكي” إلى أنهم يتغاضون عن حقيقة أن الجزر اليونانية تقع وسط الفضاء البحري كما أنها عبثية من الناحية الدولية فاتفاق كهذا ليس له تأثير ملموس لكنه يكشف عن موقف خاطئ تماماً.

وتابع :” لدينا دراية كبيرة بالوضع الميداني وقد تم تحديثنا على الفور وأن هذا الاتفاق يكشف عن هشاشة متأصلة للممثل الليبي الذي يؤيده، مثل حقيقة أنه في الواقع الثاني هناك بحث عن دعم من قوات خارجية”.

أما بالنسبة للإعلان المشترك مع فرنسا وألمانيا الذي صدر فقد ذكر رئيس الحكومة الإيطالية “إن كنت قد شعرت بالاطمئنان إزاء هذا الإعلان المشترك بأن حفتر لن يمضي قدماً في الأعمال العدائية لكنت سأحاول إبرامه في اليوم الأول للنزاع المسلح”، مبيناً أن المقاربة الواقعية لا تعني مقاربة استسلامية.

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