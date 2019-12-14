المسماري: القوات المسلحة رصدت أسلحة تركية وصلت إلى منافذ مصراتة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة رصدها وصول دعم عسكري تركي لمنافذ مدينة مصراتة البحرية والجوية، تم تخزينه في الكلية الجوية بالمدينة ومواقع مدنية غير ملائمة لتخزين المعدات الخطرة، منها شركات تجارية قرب المناطق السكنية.

وقال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري في بيان أمس، إن القوات المسلحة أسقطت طائرة مسيرة تركية من نوع “تي بي تو” في طرابلس، كانت قد أقلعت من مطار مصراتة، محذرة من نقل المعدات العسكرية التركية إلى أي منفذ ليبي، والذي أكدت أنه سيكون هدفا مشروعا لسلاح الجو الليبي.

ودعت القيادة إلى عدم الزج بمدينة مصراتة في أتون المعركة، مطالبة سكان المدينة برفض تخزين الذخائر قرب أحيائهم السكنية.

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