كونتي: مذكرتا التفاهم غير مقبولتين لإيطاليا

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن «مذكرتي التفاهم التي وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا غير مقبولتين بالنسبة لإيطاليا».

وأوضح كونتي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل أمس الجمعة، «إنهم يتغاضون عن حقيقة أن الجزر اليونانية تقع وسط الفضاء البحري»، ووصف مذكرتي التفاهم بـ« العبثية من الناحية الدولية»، مضيفا «اتفاق كهذا ليس له تأثير ملموس، لكنه يكشف عن موقف خاطئ تمامًا».

وتابع «لدينا دراية كبيرة بالوضع الميداني وقد تم تحديثنا على الفور»، وأردف «هذا الاتفاق يكشف عن هشاشة متأصلة للممثل الليبي الذي يؤيده، مثل حقيقة أنه في الواقع الثاني هناك بحث عن دعم من قوات خارجية».

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