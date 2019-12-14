كونتي: هذا موقفنا من مذكرتي التفاهم الموقعتين بين ليبيا وتركيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي “سأستمع الآن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي التقيته في لندن خلال قمة ناتو”، فـ”إن هاتين المذكرتين الموقّعتين من قبل حكومة فائز السراج الليبية مع تركيا غير مقبولتين بالنسبة لنا”، وذلك “كما أكدنا مجددًا خلال المجلس الأوروبي”.

وبحسب آكي أضاف كونتي في تصريحات صحفية في بروكسل الجمعة، “على سبيل المثال، إنهم يتغاضون عن حقيقة أن الجزر اليونانية تقع وسط الفضاء البحري”، كما “أنها عبثية من الناحية الدولية”، فـ”اتفاق كهذا ليس له تأثير ملموس، لكنه يكشف عن موقف خاطئ تمامًا”.

وتابع رئيس الوزراء “لدينا دراية كبيرة بالوضع الميداني وقد تم تحديثنا على الفور”، وأن “هذا الاتفاق يكشف عن هشاشة متأصلة للممثل الليبي الذي يؤيده، مثل حقيقة أنه في الواقع الثاني هناك بحث عن دعم من قوات خارجية”.

وخلص رئيس الوزراء إلى القول “إن هناك قبائل عديدة وميليشيات كثيرة، لدرجة أن الاعتقاد بأن أي صراع عسكري يمكنه حل الوضع واستقراره أمر غير واقعي حقًا”.

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