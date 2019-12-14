قبرص: مذكرة التفاهم بين الوفاق وتركيا أثارت ردود فعل قوية

جددت قبرص التأكيد على رفض مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأنقرة.

وقال السفير القبرصي في روما ميناس هاجيميشال لوكالة “نوفا” إن “مذكرة التفاهم الموقعة في 27 نوفمبر الماضي بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية قد أثارت ردود فعل قوية ليس فقط من جانب سلطات قبرص واليونان ومصر ولكن أيضًا من الاتحاد الأوروبي ومن إيطاليا من قبل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو”.

وتابع الدبلوماسى القبرصى: “المناورات العسكرية البحرية المشتركة ليست موجهة ضد أي دولة ونعارض بالتأكيد أي عسكرة في المنطقة”.

وأشار الدبلوماسى القبرصى إلى أن “وصول الفرقاطة الإيطالية مارتيننجو إلى ميناء لارنكا القبرصى في 10 ديسمبر والتدريبات البحرية المشتركة تعكس العلاقات الممتازة القائمة بين بلدينا، بما في ذلك في مجال التعاون العسكري، مما يدل أيضًا على اهتمام إيطاليا بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط”.

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