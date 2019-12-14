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السراج يلتقى وزير الخارجية التركي في العاصمة القطرية الدوحة

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلواليوم السبت، أن بلاده متمسكة بالدفاع عن ما وصفها بـ”حقوقها ومصالحها” في شرق البحر المتوسط في شارة منه للإتفاقية المخالفة لقانون البحار بين السراج وتركيا.

 أوغلو قال في تغريدة عبر حسابه الرمي بموقع “تويتر” إنه التقى رئيس الرئاسي فائز السراج، على هامش فعاليات منتدى الدوحة لمناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس حول ترسيم الحدود البحرية”.

وأضاف وزير الخارجية التركي قائلا: “ناقشنا مذكرة تفاهم، وأكدنا أننا سنستمر في الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا الشرعية في شرق البحر المتوسط”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • انا كنت متصور ان السراج كتب طلب ارسال قوات تركية لليبيا بعد ما وجد ورقة وقلم فى الدوحة ولكن كل الكلام عن اتفاقية الفنكوش البحرية فقط التى رفضها الاتحاد الاوربى وراينا رد صارم بمناورات بحرية لاستعراض عضلات الدول من فرنسا وايطاليا واليونان ومصر واردوغان كلب جربان بيهو هو على الفاضى وكل يوم يتلقى خازوق جديد بره وجوة بره من مجلس الشيوخ الامريكى بالاعتراف بمذبحة الارمن وطلب لجنة العلاقات الخارجية بفرض عقوبات على تركيا والكشف عن ارصدة اردوغان وهى بالمليارات نهبها من دم الشعب التركى وجوة الاعلان عن حزب المستقبل برئاسة رئيس حزب العدالة والتنمية السابق ورئيس الوزارء الاسبق داود اوغلو واعلانه عن سعيه ﻻاعادة النظام البرلمانى من جديد بما يعنى ان يجعل اردوغان خيال مآتة من خلال البرلمان ولا ينتظر انتخابات رئاسية جديدة بخلاف حزب على باباجان فى 5 يناير القادم وهما منشقان عن حزب اردوغان ومع تحرير طرابلس قريبا سيصبح اردوغان فى خبر كان

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