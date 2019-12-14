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خارجية المؤقتة تدعو السفارات والبعثات للانحياز للشرعية والحكومة المؤقتة

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

دعت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة كافة السفارات و القنصليات و البعثات والمندوبيات الليبية بالخارج للانحياز إلى الشرعية و إلى الحكومة الليبية المؤقتة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه لا حياد في معركة الوطن و محاربة الإرهاب ونهاية المليشيات فإما الدولة المدنية الديمقراطية و إما الفوضى و المليشيات و الإرهاب.

ودعت وزارة الخارجية السفارات و القنصليات والبعثات والمندوبيات الليبية بالخارج الانحياز إلى القوات المسلحة وأن يعلنوا ذلك بشكل واضح و أمام العالم.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة تزحف نحو العاصمة طرابلس لتحريرها من الإرهاب و المليشيات لنهاية الفوضى واستعادة الكرامة وتخليص الوطن منها.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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