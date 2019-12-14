فرنسا وألمانيا وإيطاليا: الحل السياسي هو السبيل لاستقرار ليبيا

أعرب رؤساء دول وحكومات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا افي بروكسل “العزم على العمل من أجل إنجاح مؤتمر برلين، الذي يتعين عقده دون مزيد من التأخير”.

جاء ذلك في بيان مشترك في أعقاب اللقاء الثلاثي، على هامش القمة الأوروبية في بروكسل التي جمعت كل من رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعربت الدول الثلاث عن تقديرها للجهود التي بذلها وزراء الخارجية المعنيون لإنجاح مؤتمر برلين مجددة “تأكيد التأييد الكامل للأمم المتحدة وعمل الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة” وذلك لأن “”لسلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لا يمكن تحقيقهما إلا عبر مسار حل سياسي”.

وأكدت الدول الثلاث تمسكها “الثابت بوحدة وسلامة أراضي واستقلال وسيادة ليبيا، ابتغاء في ليبيا مستقرة وآمنة وديمقراطية ومزدهرة ، من أجل مصلحة الشعب الليبي والمنطقة الأورومتوسطية بأكملها”.

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