الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم السبت على مناطق الشمال الشرقي، قد تكون غزيرة وتصحبها سحب رعدية، مشيرا إلى أن «الطقس يميل للاستقرار تدريجيا على أغلب مناطق ليبيا».

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن درجات الحرارة القصوى على غالبية المناطق تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، وبين 11 و16 درجة مئوية على المناطق الجبلية، على أن تسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل وصباح الغد.

رأس جدير حتى مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة

– السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتقل سرعتها تدريجيا الليلة وغدا

– درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية، وبين 15 و20 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

سرت – الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مرادة

– سقوط أمطار على مناطق الجبل الأخضر -بنغازي وأقصى الساحل الشرقي- والبطنان، تمتد إلى بعض مناطق الدواخل قد تصحبها سحب رعدية، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة اليوم، وتؤدي لتجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، على أن تنقشع السحب الممطرة غدا.

– الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا على بعض المناطق الساحلية، قد تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة، وبخاصة على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتكون ما بين 11 و16 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

– السماء صافية إلى ظهور سحب عالية على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة، تتحول غدا من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل والصباح الباكر.

الكفرة – السرير – تازربو

– السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل والصباح الباكر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا