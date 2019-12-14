دخول سيارات استيراد أمريكي إلى ميناء بنغازي

أعلنت إدارة ميناء بنغازي استقبال سفينة تحوي بضائع مختلفة بينها أكثر من 300 حاوية سيارات استيراد أمريكي.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إنه بعد تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وسرعة الرياح أمس الجمعة دخلت إلى الميناء سفينة نقل الحاويات (إتلانتك نورث) وعلى متنها عدد 454 حاوية تحوي سلع ومواد وبضائع مختلفة منها مواد غذائية منوعة ومعدات طبية وقطع غيار سيارات ومعدات الكرتونية و25 حاوية دقيق و9 حاويات أدوية وأكثر من 300 حاوية سيارات استيراد أمريكي.

وأكد الشهيبي أن باقي السفن الموجودة بمنطقة المخطاف ستدخل تباعا حسب الأسبقية المتفق عليها من قبل لجنة الإرساء بالميناء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا