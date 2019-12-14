«الأرصاد» يحذر الصيادين من رياح قوية وارتفاع الموج

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين، اليوم السبت، من رياح غربية إلى شمالية غربية قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الشرقي، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 و6 أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح غربية إلى شمالية غربية، وتكون جنوبية غربية غدا الأحد، على زوارة وطرابلس، وتتراوح سرعتها بين 15 و 30 عقدة، اليوم السبت، و10و 20 عقدة غدا.

– ارتفاع الموج يتراوح بين متر و4 أمتار، ويصل إلى 5 أمتار على ساحل مصراتة وسرت .

– البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، ويكون شديد الاضطراب على ساحل مصراتة و سرت.

– الرؤيـة ضعيفة إلى متوسطة وذلك لاضطراب البحر، ودرجة حرارة سطح البحر 20 درجة مْئوية

الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق

– تكاثر للسحب مع سقوط أمطار جيدة، اليوم السبت، يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

– الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سـرعتها بين 15 و 30 عقدة، وتصل اليوم إلى 35 عقدة على ساحل بنغازي وشحات.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين مترين و5 أمتار، و يصل إلى 6 أمتار على ساحل بنغازي و شحات.

– البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب على ساحل طبرق ويكون شديد الاضطراب على باقي الساحل.

– الرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة أثناء سقوط الأمطار، نتيجة اضطراب البحر، ودرجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

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