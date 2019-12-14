تركيا: الاتحاد الأوروبي ليس محكمة دولية ولا يحق له التدخل

أكدت وزارة الخارجية التركية أن الاتحاد الأوروبي لا يملك قرار تحديد مناطق الصلاحية البحرية، مشيرة إلى أنه “غير مخول بذلك” ولا يحق له إصدار حكم بشأن مدى قانونية مذكرة التفاهم المبرمة وفق الأصول بين تركيا وحكومة الوفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، الجمعة إن الاتحاد الأوروبي أظهر عبر القرار الذي اتخذه تبنيه للأطروحات “المتطرفة” لليونان وقبرص حسب وصف الخارجية التركية، وزعم تعارضها مع القانون الدولي ومبدأ العدالة.

وأشارت تركيا إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس محكمة دولية ولا يمكن له أن يبت في أمر الاتفاقية ومناطق النفوذ البحرية مؤكدة أن الاتحاد يتعامل بــ “ازدواجية المعايير” حيال هذا الملف وغيره من الملفات العالقة، كما قال أقصوي تعليقا على القرار الأوروبي: “هذا الموقف لن يثنينا عن الدفاع عن حقوق ومصالح بلادنا والقبارصة الأتراك، في شرق البحر المتوسط”.

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