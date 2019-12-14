السراج يشارك في منتدى الدوحة بقطر

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت في منتدى الدوحة الذي تستضيفه العاصمة القطرية، والذي يشارك فيه عدد من رؤساء وقادة الرأي بمختلف الدول.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني افتتح المنتدى بكلمة أكد فيها على أهمية إيجاد تصورات جديدة للمرحلة القادمة لمعالجة مواطن الخلل في العلاقات الدولية.

ويتضمن برنامج منتدى الدوحة لهذا العام جلسات نقاشية تتناول موضوعات سياسية واقتصادية من بينها جلسة تحت عنوان “تفكيك حروب الوكالة في إفريقيا: ليبيا والقرن الإفريقي”.

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