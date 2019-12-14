ركن القوات البحرية: إتفقنا مع اليونان على سدّ الممر البحري بين جزيرة كريت وليبيا أمام السفن التركية

ليبيا – قال رئيس أركان القوات البحرية في الجيش اللواء بحار فرج المهدوي إن قواته لا تعمل وحدها في مسرح العمليات البحرية بل بمساعدة ودعم وحدات أخرى تابعة لقوات الجيش.

المهدوي أكد في تصريحات خاصة لصحيفة الاتحاد أمس الجمعة على أن القيادة العامة للجيش وجهت لهم تعليمات بالمحافظة على أمن الليبيين وممتلكاتهم بالإضافة إلى فرض حصار بحري ومنع السفن المتجهة إلى مدينة مصراتة غرب البلاد.

ولفت إلى أن ليبيا واليونان اتفقتا على سدّ الممر البحري الرابط بين جزيرة كريت اليونانية والحدود البحرية الشرقية لليبيا أمام السفن التركية خاصة القادمة إلى غرب ليبيا والمحملة بالآليات والأسلحة والإرهابيين.

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