بعثة ليبيا في مصر تنشق عن السراج

القاهرة-العنوان

أعلنت البعثة الدبلوماسية الليبية العاملة في مصر وكافة الملحقيات الدبلوماسية التابعة لها، انشقاقها عن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وانحيازها التام للشعب الليبي وجيشه الوطني ومجلس النواب المنتخب.

وأصدرت البعثة بياناً، مساء الجمعة، أكدت فيه أن طاقمها بدءا من السفير والقائم بالأعمال والقنصل والملحقيات العاملة بالسفارة، لا يعترفون بحكومة الوفاق بعد توقيعها اتفاقات غير معترف بها مع الجانب التركي، داعية البعثات الدبلوماسية الليبية في العالم للانشقاق عن حكومة السراج وفك ارتباطها بها بسبب دعمها للإرهاب وتفريطها في حقوق الشعب الليبي.

إلى ذلك، أعلنت انحيازها التام للجيش ومجلس النواب، مؤكدة ضرورة الوقوف صفا واحدا مع القوات المسلحة التي تخوض المعارك لتخليص ليبيا من العصابات الإجرامية والإرهابية.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر كان قد أعلن، مساء الخميس، ساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس، وتطهيرها من بقايا ميليشيات الإرهاب والتطرف.

يأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن توقيع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع تركيا، وهو ما اعترض عليه الليبيون معتبرين أن ذلك يمثل اعتداء على حقوقهم وانتهاكا لسيادة بلادهم، وتفريطا بثرواتها لصالح الأتراك.

وتقدم مجلس النواب بمذكرات للجامعة العربية والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية لإلغاء وإبطال الاتفاقية وسحب الاعتراف الأممي بحكومة السراج.