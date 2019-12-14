كونتي: إيطاليا ترفض مذكرتا التفاهم بين أنقرة والسراج

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن مذكرتي التفاهم التي وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا غير مقبولتين بالنسبة لإيطاليا.

وقال كونتي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل أمس الجمعة، “إنهم يتغاضون عن حقيقة أن الجزر اليونانية تقع وسط الفضاء البحري”، واصف مذكرتي التفاهم بـ”العبثية من الناحية الدولية”.

وأضاف كونتي ” إن اتفاق كهذا ليس له تأثير ملموس، لكنه يكشف عن موقف خاطئ تمامًا”، وفق وكالة آكي الإيطالية.

وأشار كونتي إلى أنه لديه دراية كبيرة بالوضع الميداني ويتم تحديثنا باستمرار، وتابع “هذا الاتفاق يكشف عن هشاشة متأصلة للممثل الليبي الذي يؤيده، مثل حقيقة أنه في الواقع هناك بحث عن دعم من قوات خارجية”.

وقال كونتي أن هناك لاعبون أجانب يمتلكون إمكانية التدخل بسهولة أكبر، عندما يكون النزاع العسكري دائراً”، لافتا إلى أن “هذه ليست هي المرحلة التي يسود فيها أسلوب الحوار، بل يبدو أن الدور يسود لمن يوفر معدات وأسلحة على الساحة، لكن هناك حيز الحل السياسي دائمًا”.