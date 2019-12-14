فرنسا: موقفنا ثابت من الاتفاقية الموقعة بين الرئاسي وتركيا

أعلنت فرنسا ثبات موقفها أمام استفزازات تركيا بشأن الاتفاقية الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأنقرة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي له على هامش قمة الزعماء الـ 27، أنه اجتمع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي لبحث تطورات الوضع في ليبيا، مشيرا إلى تمسك الاتحاد الأوروبي بالمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في البلاد.

وبين ماكرون أن الاتحاد الأوروبي متضامن بالكامل مع اليونان وقبرص إزاء استفزازات تركيا في المتوسط قائلا “لن نتنازل عن موقفنا الثابت أمام استفزازات تركيا”.

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