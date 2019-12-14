السوق الموازية: ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في بداية تعاملات الأسبوع

شهدت أسعار معظم العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية ارتفاعا، اليوم السبت، في بداية تعاملات الأسبوع.

وحققت العملة الأميركية زيادة طفيفة لتصبح 3.95 دينار للدولار الواحد، مقابل 3.94 دينار، أول من أمس الخميس، حسب متداولين وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في حين ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة إلى 4.385 دينار لليورو الواحد، مقابل 4.37 دينار، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وكذلك سجل الجنيه الإسترليني زيادة بواقع ثلاثة قروش، ليبلغ 5.15 دينار مقابل 5.12 دينار.

وفيما يتعلق بسعر صرف كل من الليرة التركية والدينار التونسي، فقد حافظا على معدليهما عند 0.68 دينار لليرة، و1.38 دينار على التوالي، وهما سعرا تعاملات الخميس.

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