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خارجية المؤقتة تدعو السفارات والقنصليات الليبية إلى الانحياز لشرعية مجلس النواب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

البيضاء-العنوان

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة كافة السفارات والقنصليات والمندوبيات الليبية بالخارج للانحياز إلى الشرعية المتمثلة في الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة التابعة لمجلس النواب المنتخب، وإعلان ذلك بشكل واضح وأمام العالم.

وفي بيان لها الخميس أكدت الخارجية أنه لا حياد في معركة الوطن ومحاربة الإرهاب ونهاية الميليشيات “إما الدولة المدنية الديمقراطية وإما الفوضى والميليشيات والإرهاب”.

وقالت الوزارة في بيانها “في الوقت الذي تسطر فيه القوات المسلحة العربية الليبية ملاحم البطولة والتضحية بالعاصمة طرابلس لتحريرها من الإرهاب والمليشيات نحو استعادة الدولة أمنة مستقرة، ليبيا الجديدة دولة القانون والمؤسسات وفي هذه اللحظات يزحف الجيش نحو قلب العاصمة طرابلس لنهاية الفوضى واستعادة الكرامة وتخليص الوطن من الميليشيات الإجرامية والعصابات الإرهابية إلى غير رجعة”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • بعد تحرير الجيش الوطنى فى طرابلس كل دول العالم ستهرول للاعتراف بالحكومة الشرعية المؤقتة فكما قال يونس شلبى فى مسرحية زعلوك معاك فلوس تحضن وتبوس ولو معاكشى فلوس يسيبوك بلبوص

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