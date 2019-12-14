الأمم المتحدة: حوالي 900 ألف شخص في ليبيا يحتاجون إلى مساعدات إغاثية خلال 2020

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية –أوتشا- إن حوالي 900 ألف شخص في ليبيا سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في عام 2020.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “يقدر أن هناك 897 ألف شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا في عام 2020. وهذا يعكس أكثر الناس ضعفا الذين تم تحديد أنهم يعانون من أشد الاحتياجات”.

وأوضحت أوتشا أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا هم من النازحين داخلياً والعائدين والأشخاص المتأثرين بالنزاع الجاري بالإضافة إلى واللاجئين والمهاجرين، وفقا لما أودته وكالة شينخوا الصينية.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الاحتياجات الأساسية لمئات الآلاف من النازحين والعائدين، بما في ذلك مياه الشرب النظيفة والخدمات الطبية والسكن الآمن خاصة للنساء والأطفلا تدهورت جميعها بسبب الوضع المتدهورالمستمر في البلاد.

وقدر مكتب الأمم المتحدة أيضًا أن هناك 655 ألف لاجئ ومهاجر في ليبيا، بما في ذلك 48 ألف لاجئ مسجل وطالب لجوء، “ومع ذلك، لا يزال اللاجئون والمهاجرون يتعرضون لمخاطر الحماية وانتهاكات حقوق الإنسان والاستغلال والإيذاء”.

وأضافت أوتشا “يقدر أن 115 مليون دولار ستكون ضرورية لاستكمال جهود السلطات الليبية لتلبية احتياجات الشعب في ليبيا. سيعمل المجتمع الإنساني الدولي بشكل وثيق مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تغطي الموارد المحلية احتياجات جميع الأشخاص الذين تم تحديدهم أنهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية “.

وتعاني ليبيا من تصاعد العنف والاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011.

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