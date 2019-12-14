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درنة تنظم حملة توعوية للحد من التنمر والتحرش

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق فريق الدعم النفسي التابع لجمعية نور الحياة المدعومة من منظمة اليونسيف حملته التوعوية التثقيفية حول مفهومي التنمر والتحرش بشتى أشكاله مستعرضا كيف يمكن للفتيات أن يحمين أنفسهن ولا يكن ضحية لهذه الظواهر.

واستهدفت الحملة مدرسة أوائل درنة للتعليم الحر الواقعة بمنطقة البلاد،حيث تم تقديم جملة من الإرشادات لطالبات المدرسة في هذا الخصوص.

ويواصل فريق الدعم النفسي التابع لجمعية نور الحياة حملته التوعوية لتستهدف أكبر عدد ممكن من مدارس المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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