درنة تنظم حملة توعوية للحد من التنمر والتحرش

أطلق فريق الدعم النفسي التابع لجمعية نور الحياة المدعومة من منظمة اليونسيف حملته التوعوية التثقيفية حول مفهومي التنمر والتحرش بشتى أشكاله مستعرضا كيف يمكن للفتيات أن يحمين أنفسهن ولا يكن ضحية لهذه الظواهر.

واستهدفت الحملة مدرسة أوائل درنة للتعليم الحر الواقعة بمنطقة البلاد،حيث تم تقديم جملة من الإرشادات لطالبات المدرسة في هذا الخصوص.

ويواصل فريق الدعم النفسي التابع لجمعية نور الحياة حملته التوعوية لتستهدف أكبر عدد ممكن من مدارس المدينة.

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