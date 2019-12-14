استمرار حصر الأكشاك المخالفة في بنغازي

قامت لجنة تصحيح أوضاع الأكشاك ببلدية بنغازي رفقة أعضاء جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب الأكشاك المخالفين في المدينة.

وتابعت اللجنة خلال جولتها التفقدية الأكشاك الواقعة بشارع جمال عبدالناصر، حيث تبين أن أغلب من يعمل داخل الأكشاك من العمالة الوافدة ولا يملكون أي مستندات ثبوتية أو شهادات صحية ولا تصاريح عمل وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

يُشار إلى أن لجنة تصحيح أوضاع الأكشاك المُشكلة بموجب قرار رئيس المجلس التسييري للبلدية تواصل أداء عملها المُكلفة به لحصر كافة الأكشاك بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية