الأمم المتحدة تحذر من تزايد الاحتياجات الإنسانية في ليبيا

أكد نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، كاسبر أنغبورغ، أن مواصلة المعارك في ليبيا ستؤدي إلى تنامي الاحتياجات الإنسانية في البلاد.

وأشار المسؤول الأممي في تصريحات لـ “نوفوستي”، اليوم الجمعة إلى أن الشعب الليبي ما يزال يتحمل أعباء المعاناة بسبب عجز أطراف النزاع عن إيجاد حل سياسي للأزمة، مضيفا أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الشريكة لها تواصل وضع خطط للاستجابة السريعة، للتفاقم المحتمل للأزمة الإنسانية في البلاد.

ونوه أنغبورغ بأن المسؤولية الأولى عن تقديم المساعدات للمحتاجين تتحملها السلطات الليبية، وأن دور الأمم المتحدة يقتصر على التنسيق والمساعدة، للتأكد من أن الأشخاص الأكثر تعرضا للخطر، سواء أكانوا ليبيين أم أجانب، يتلقون المساعدات الإنسانية اللازمة.

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