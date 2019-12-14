شركة البريقة تعلن إصابة أحد خزانات وقود الديزل بمجمع خزانات طريق المطار

ليبيا – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز عن إصابة الخزان رقم (120) الخاص بوقود الديزل بمستودع خزانات طرق المطار بعيار ناري، مبينةً ب، الإصابة أدت الى حدوث ثقب عميق بالخزان وتسرب الوقود وفقد كمية من وقود الديزل في الخزان.

وأوضحت الشركة بأنه فور الإصابة، باشرت فرق الطوارئ والصيانة في اتخاذ الإجراءات الأولية المتمثلة بتفريغ الخزان ونقل الوقود، والسيطرة على التسرب.

ودانت شركة البريقة لتسويق النقط بشدة هذا العمل وتجدد الإعتداءات على منشآتها وتهديد حياة العاملين فيها، والذين يخاطروا بحياتهم بشكل يومي من أجل خدمة المواطنين، دون الإشارة إلى الطرف الذي قام باستهداف الخزان.

واختتمت الشركة بيانها بتأكيد على توفر المحروقات بشكل طبيعي في جميع محطات التوزيع على الرغم من تعرض مستودعها لإصابة الخزان المذكور أعلاه.

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