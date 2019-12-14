مالطا: الليبيون “وحدهم” من يملكون حل الأزمة

أكد السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا إيمانه الراسخ بأن الشعب الليبي وحده القادر على حل أزمته من خلال العودة إلى الحوار السياسي.

وأشار السفير عبر تغريدة له على تويتر إلى أن ليبيا “في قلبنا” مؤكدا أنه موجود للمساعدة للتخفيف من معاناة الليبيين مؤكدا على إمكانية العمل بانطلاقة جديدة.

يشار إلى أن صحيفة “الصنداي تايمز” المالطية قد أثارت في نوفمبر الماضي ملفا بشأن إبرام اتفاق سري بين الحكومتين المالطية والوفاق بشأن المهاجرين غير القانونيين يفيد بأن حكومة مالطا وقّعت اتفاقية مع خفر السواحل الليبي لاعتراض المراكب المحملة بالمهاجرين غير القانونيين في الجزيرة وإعادتهم إلى ليبيا، وهو ما نفته السفارة الليبية في مالطا عبر بيان نشرته ، يؤكد عدم وجود أي اتفاقيات سرية بين الحكومتين، مبينة أنهما تتعاونان بشكل وثيق فيما يخص الهجرة غير القانونية وأنشطة التهريب عبر البحر الأبيض المتوسط في إطار الشراكة (5+5) وبموجب التزاماتهما وفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

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