طرابلس ..اصابة خزان تابع لشركة البريقة لتسويق النفط

اعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن توفر المحروقات بشكل طبيعي في جميع محطات التوزيع على الرغم من تعرض مستودعها لإصابة جديدة فجر يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة في منشور على صفحتها في الفيسبوك ان الخزان رقم (120) الخاص بوقود الديزل بمستودع طرابلس النفطي اصيب بعيار ناري مما أدى الى حدوث ثقب عميق بالخزان وتسرب الوقود وفقد كمية من وقود الديزل في الخزان. وفور الإصابة، باشرت فرق الطوارئ والصيانة في اتخاذ الإجراءات الأولية المتمثلة بتفريغ الخزان ونقل الوقود، والسيطرة على التسرب.

ودانت شركة البريقة لتسويق النقط بشدة هذا العمل وتجدد الإعتداءات على منشآتها وتهديد حياة العاملين فيها، والذين يخاطروا بحياتهم بشكل يومي من أجل خدمة المواطنين.

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