داخلية الموقتة» تعين عناصر جديدة من الشرطة ببلديتي القبة والأبرق

عينت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، عناصر جديدة من الشرطة للعمل في منفذ مطار الأبرق، والإدارة العامة للمنافذ وجهاز الشرطة السياحية ومديرية أمن الأبرق القيقب، ومديرية أمن القبة، بالإضافة إلى جهاز أمن السواحل.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن العناصر الجديدة «يبلغ عددهم 665 شرطيا وجرى تعيينهم بعد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن «الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية، أشرفت على التدريب وشهد خلالها المتدربون أقوى التدريبات اللازمة لخوض العمل الأمني في هذه الأجهزة الحيوية».

«داخلية الموقتة»: 10 آلاف خريج من مراكز تدريب الشرطة منذ 2018

وأشار المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إلى أن هذه الدفعة أطلق عليها اسم «شهداء الداخلية».

يذكر أن مدير الإدارة العامة للتدريب التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، عقيد خميس الوزاني، قال إن عدد الخريجين من مراكز تدريب الشرطة التابعة للإدارة على مستوى ليبيا سيصل نهاية العام 2019 إلى «10 آلاف خريج».

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