البريقة تعلن إصابة خزان ديزل بطرابلس

أخبار ليبيا24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم السبت أن الخزان رقم (120) الخاص بوقود الديزل بمستودع طرابلس النفطي أُصِيب بعيار ناري.

وأوضحت الشركة أن الإصابة أدت إلى حدوث ثقب عميق بالخزان وتسرب الوقود وفقد كمية من وقود الديزل في الخزان.

وأشارت إلى أن فرق الطوارئ والصيانة باشرت في اتخاذ الإجراءات الأولية المتمثلة بتفريغ الخزان ونقل الوقود والسيطرة على التسرب.

وأدانت شركة البريقة لتسويق النفط بشدة هذا العمل وتجدد الاعتداءات على منشآتها وتهديد حياة العاملين فيها الذين يخاطرون بحياتهم بشكل يومي من أجل خدمة المواطنين.

وأكد الشركة أن هذا الهجوم على مستودع طرابلس يعد أحد عدد من الهجومات التي تعرض لها هذا المستودع في الفترة الأخيرة.

وجددت الشركة التحذير من الأضرار الإنسانية والمالية الكارثية التي قد تتسبب بها الاشتباكات الدائرة في ضواحي العاصمة طرابلس.

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